SAN BENEDETTO/MONTEPRANDONE – Incidente stradale nella mattinata del 16 novembre.

Lungo la strada che collega la zona Ragnola di Porto d’Ascoli e Monteprandone un’auto si è ribaltata per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul posto per i rilievi.

Soccorsa la conducente, una ragazza, dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e dai Vigili del Fuoco.

Fortunatamente nessuna conseguenza grave per la donna, secondo i primi accertamenti.

