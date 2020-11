MONTEPRANDONE – Al via la seconda edizione del Contest Avis che premia il merito e la solidarietà dei giovani del nostro territorio, ideato dall’Avis locale e dalla Fondazione “Rosa Maria Novelli e Carlo Sgariglia Onlus e patrocinato dal Comune di Monteprandone.

Per poter partecipare basta iscriversi all’Avis Comunale di Monteprandone, frequentare l’ultimo anno di un Istituto di Istruzione superiore ed essere residenti nel Comune di Monteprandone.

Le Borse di studio ammontano ad un valore di 1500 euro così ripartite: 1° classificato 750, 2° classificato 500, 3° classificato 250.

La graduatoria terrà conto del voto conseguito durante l’esame di maturità e del numero di donazioni di sangue e plasma effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2021.

Questa settimana tutti i diciottenni di Monteprandone e Centobuchi riceveranno un invito a diventare donatori di sangue e valutare l’opportunità di partecipare al contest.

Il direttivo Avis ha predisposto un modulo di iscrizione online scaricabile dal sito www.monteprandone.avismarche.it

Una volta compilato in tutte le sue parti, il modulo potrà essere inviato via mail al seguente indirizzo: monteprandone.comunale@avis.it allegando un documento d’identità ed il codice fiscale. Successivamente, i dati dell’aspirante donatore saranno comunicati al centro trasfusionale di San Benedetto del Tronto che provvederà a convocare il giovane per l’effettuazione degli esami di idoneità.

Una volta risultato idoneo, l’aspirante potrà fare la prima donazione ed iscriversi al contest tramite il “modulo di domanda” scaricabile dal sito dell’Associazione.

Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi presso la nuova sede Avis Comunale di Monteprandone in Piazza dell’Unità 10, vicino al Giovarti, oppure chiamare il numero 3284150135 o in alternativa scrivere un messaggio su whatsApp o sulle pagine Facebook e Instagram “Avis Monteprandone”.

L’Avis Comunale di Monteprandone ricorda che nonostante le restrizioni dovute al Covid-19 e alle limitazioni introdotte dal DPCM del 6 novembre 2020, la donazione di sangue rientra tra le “situazioni di necessità “per le quali è consentito spostarsi”. Basta quindi prenotare la donazione al Centro trasfusionale di San Benedetto del Tronto al numero 334 7745928 e portare con sé il messaggio di convocazione come certificazione giustificativa dello spostamento.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.