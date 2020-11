FERMO – Forze dell’Ordine impegnate nel far rispettare le norme anti-Coronavirus su tutto il territorio.

Nel Fermano una pattuglia della Polizia, intorno alle 3 del 15 novembre, ha controllato una vettura in transito per verificare il rispetto della normativa concernente il divieto di spostamento notturno.

Dalla Questura fermana dichiarano in una nota stampa diffusa in mattinata: “All’uomo alla guida, che ne era sprovvisto, è stato fornito per la compilazione il modulo di autodichiarazione relativo, in questo caso, alla necessità di spostamento per motivi di lavoro, per i quali verranno effettuati i previsti successivi accertamenti di legittimità”.

“Però, sceso dalla sua vettura, è stato invitato ad indossare la mascherina di protezione che tuttavia non aveva al seguito. Per tale mancanza è stata elevata nei suoi confronti la sanzione amministrativa prevista” concludono dalla Questura.

