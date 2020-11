NOSTRO APPROFONDIMENTO DATI SETTIMANALI

Analisi settimanale riferita al numero dei nuovi casi di positività registrati nella Regione Marche, per avere un quadro meno volatile di quel che sta accadendo.

I numeri dimostrano che anche nelle Marche sta avvenendo quello che accade a livello nazionale: nell’ultima settimana abbiamo assistito ad un nuovo aumento dei positivi rispetto a quella precedente, ma negli ultimi sette giorni questo incremento ha rallentato rispetto a prima.

Con una metafora: siamo nel pieno della burrasca, le onde nei venti giorni precedenti erano salite da 10 a 20 metri, nell’ultima sono arrivate a 22 metri, se invece la tendenza precedente fosse continuata, era da aspettarsele a 25-30 metri.

Tuttavia non si è giunti al plateau, all’appiattimento della curva, come forse già accaduto in altre regioni. Vi è una certa probabilità che questo fenomeno possa essere osservato nella prossima settimana, anche grazie alle misure di distanziamento sociale che iniziano a dare parziale effetto.

Va anche detto che il dato sui positivi è gravato da diversi fattori che non consentono di comprendere pienamente la portata dell’epidemia: sia perché la gran parte dei positivi è asintomatica (l’unico effetto è quello dell’isolamento domiciliare) o ha pochi sintomi, sia perché il sistema dell’analisi dei tamponi non è attualmente in grado di verificare puntualmente lo stato della situazione a causa dell’alto numero dei positivi.

Per questo nel pomeriggio cercheremo di capire meglio l’unico dato incontrovertibile, ovvero la pressione esercitata dal Covid-19 nel sistema sanitario sanitario (ricoveri in terapia intensiva, in semi-intensiva, non in intensiva) che sembra, almeno fino a ieri, mostrare invece una certa stabilità.

AGGIORNAMENTO ORE 9

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3819 tamponi: 2289 nel percorso nuove diagnosi e 1530 nel percorso guariti.

I positivi sono 707 nel percorso nuove diagnosi (224 in provincia di Macerata, 181 in provincia di Ancona, 154 in provincia di Pesaro-Urbino, 83 in provincia di Fermo, 59 in provincia di Ascoli Piceno e 6 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (99 casi rilevati), contatti in setting domestico (182 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (209 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (32 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (11 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (22 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 2 rientri dall’estero. Per altri 142 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche

