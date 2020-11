SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Nel corso dei controlli interforze predisposti dalla Questura di Ascoli Piceno a seguito delle indicazioni emerse nel corso dell’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel pomeriggio di ieri, 14 novembre, la Polizia municipale ha accertato 4 violazioni, di cui 2 unitamente a personale della Guardia di Finanza, a carico di pubblici esercizi per mancato rispetto delle norme anti-covid, in particolare quelle che disciplinano gli orari di chiusura e il distanziamento tra gli avventori”.

Così, in una nota stampa diffusa nella mattinata del 15 novembre, il Comune di San Benedetto.

“La Polizia municipale – annuncia il sindaco Pasqualino Punti – ha già programmato per i prossimi giorni specifici servizi per verificare la corretta applicazione delle regole per la somministrazione per asporto e il rispetto del divieto di spostamento tra Comuni. È il momento di serrare i ranghi se vogliamo ripartire – conclude Piunti – oggi più che mai appaiono intollerabili comportamenti irresponsabili”.

