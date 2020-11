SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Enrico Pezzi, centrocampista della Vis Pesaro, parla dopo la sconfitta per 2-0 contro la Samb. “Veniamo da un momento difficile anche se stiamo cercando di lavorare sui nostri difetti. In questo momento non abbiamo fiducia in noi stessi. A tratti siamo stati corti e recuperavamo palla ma non abbiamo saputo incidere nelle ripartenze. Poi gli episodi, o non so come chiamarli, ci hanno puniti. In quesot momento sembra che non ci crediamo abbastanza”.

