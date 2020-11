SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Facundo Lescano, autore di un gran gol in rovesciato per il vantaggio della Samb nel 2-0 alla Vis, commenta la gara: “Sono contento, volevamo vincere. A livello personale sono felice di essermi sbloccato dopo un inizio non semplice. Davanti abbiamo tanti giocatori forti per la categoria: io mi metto a disposizione correndo e lottando e aprendo gli spazi per i compagni. Ora abbiamo Ravenna, Legnago e recupero per l’Arezzo: serve fare bene in questo filotto”.

