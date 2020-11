SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Daniele Di Donato, mister della Vis Pesaro, commenta la sconfitta per 2-0 in casa della Samb. “Abbiamo preso gol su errori individuali, abbiamo subito su due disattenzioni. La Samb nelal ripresa non ha tirato in porta ma noi non siamo riusciti ad arrivare in porta: c’è stata una piccola reazione ma non basta”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.