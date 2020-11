Succede tutto nel primo tempo, come ormai è da copione. La rovesciata spettacolare di Lescano e poi il raddoppio con un destro al volo dell’ex Parma allo scadere della prima frazione. Prima vittoria per Zironelli

Samb-Vis Pesaro | Stadio Riviera delle Palme sabato 14 novembre 2020 ore 20.45| Serie C Girone B: 11^ giornata

Foto di Emanuela Chiappani

Formazioni:

Samb (3-4-1-2): Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Di Pasquale; Scrugli (25′ pt Lavilla), Shaka (23′ st D’Angelo), Angiulli, Malotti (39′ st Enrici), Bacio Terracino, Nocciolini (39′ st Serafino), Lescano. A disp.: Fusco, Biondi Enrici, Occhiato, Serafino, Rocchi, D’Angelo, Mehmetaj, Masini, Goicoechea, Lavilla, De Ciancio. Allenatore: Mauro Zironelli.

Vis Pesaro (4-4-2): Bastianello; Nava (11′ st Eleuteri), Gennari, Lelj (27′ st Marcheggiani), Stramaccioni; Pannitteri (1′ st Cannavò), Pezzi, D’Eramo (16′ st Ejjaki), Giraudo; De Feo, Marchi. A disp.: Bianchini, Marcheggiani, Gaudenzi, Mamona, Cannavò, Ejjaki, Faraghini, Farabegoli, Ngissah, Brignani. Allenatore: Daniele Di Donato.

Arbitro: Simone Galipò di Firenze. Guardalinee: Alessandro Munerati di Rovigo e Stefano Franco di Padova. Quarto uomo: Daniele De Tommaso di Rimini

Note:

Marcatori: 28′ pt Lescano (S), 45′ pt Nocciolini (S)

Ammoniti: Cannavò (V), Giraudo (V)

Espulsi: nessuno

Angoli: 1-3

DIRETTA

PRIMO TEMPO

2′ Samb che sembra schierata con un 3-4-1-2: Bacio Terracino infatti finora agisce dietro a Lescano e Nocciolini.

6′ Punizione per la Samb dai 30 metri per un atteramento di Bacio Terracino.

6′ Parte Angiulli col sinistro: palo!

11′ Pannitteri cerca De Feo in profondità, ottima chiusura di Cristini.

18′ Palla lunga di Terracino per Scrugli che arriva di gran carriera sul fondo e prova il cross: respinto.

20′ Partita ora abbastanza bloccata dopo un paio di emozioni nei primi minuti.

25′ Fuori Scrigli per Lavilla nei rossoblu. Problema fisico per il terzino.

28′ GOOOOL DELLA SAMB! Lavilla mette in mezzo dalla destra, Lescano stoppa di petto spalle alla porta e si inventa una rovesciata con la palla che si infila sul palo più lontano dove il portiere della Vis non può arrivare! Gran gol, il primo con la maglia rossoblu, per Lescano!

39′ Nocciolini ci prova dalla distanza: palla fuori.

41′ Palla in area Vis, ribattuta fuori dai centrali: arriva Angiulli che prova la battuta al volo che viene smorzata dai pesaresi. Sinistro caldo per Angiulli.

45′ GOOOL! Palla recapitata a Nocciolini in area che prova a portarsela sul sinistro e calcia, ribattuto. Poi ci prova sul rimpallo col destro al volo e la palla si insacca ancora nell’agolino alla destra del portiere! Samb sul 2-0!

45′ Due minuti di recupero.

45′ + 2 Finisce qui il primo tempo. Lescano-Nocciolini e Samb sul 2-0

SECONDO TEMPO

1′ st Cambio nella Vis. Fuori Pannitteri e dentro Cannavò.

4′ Punizione pericolosa per la Vis dal vertice sinistro dell’area di rigore. Parte Marchi forte ma centrale: Nobile blocca in due tempi.

11′ Fuori Nava e dentro Eleuteri nella Vis.

15′ Angiulli ci prova col sinistro da fuori area: para Bastianello!

16′ Esce D’Eramo per Ejjaki.

23′ Esce Shaka ed entra D’Angelo nella Samb.

24′ De Feo colpisce in area, Nobile risponde salvando il 2-0.

27′ Cristini ci prova da lontanissimo, pallone alto. Dentro intanto MArcheggiani per Lelj nella Vis Pesaro.

31′ Palla recuperata dalla Vis dopo un errore in uscite della Samb, Eleuteri dentro per Marchi che di testa colpisce sul primo palo ma Nobile è ben appostato e blocca.

36′ Il gioco resta fermo per Malotti che si accascia a terra in preda ai crampi.

39′ Dentro Enrici e Serafino al posto di Malotti e Nocciolini.

45′ 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro.

45′ + 1 Giallo a Cannavò nella Vis.

45′ + 5 Finisce qui. Samb batte Vis Pesaro 2-0.

