AGGIORNAMENTI ORE 18

Nove decessi nelle Marche: tre all’ospedale di San Benedetto. Tutte le vittime avevano patologie pregresse. Da inizio emergenza sono 1111 i morti nella nostra regione.

AGGIORNAMENTI ORE 15

Crescono ancora i ricoveri in terapia intensiva e semi-intensiva nelle Marche, anche se va detto che negli ultimi dieci giorni non si registrano anomalie particolari nella curva che si è stabilizzata, al momento.

Nelle ultime 24 ore a crescere sono stati soprattutto i ricoveri in semi-intensiva, passati da 127 a 142 (+15), mentre le terapia intensive sono sempre 74. Si ricorda che le sole terapie intensive a fine marzo raggiunsero il numero di 169, mentre in totale terapia intensiva e semi-intensiva sfiorò le 500 unità.

Per quanto riguarda i ricoveri non intensivi, nelle Marche sono 558. Il Servizio Sanità Regionale ha deciso di scorporare da questo conteggio coloro che sono in attesa al Pronto Soccorso, non potendoli considerare ancora malati Covid-19, cosa che ha fatto registrare una discesa complessiva del numero dei ricoverati da 633 a 588 (non intensivi da 423 a 342).

AGGIORNAMENTI ORE 9

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4275 tamponi: 2375 nel percorso nuove diagnosi e 1900 nel percorso guariti.

I positivi sono 779 nel percorso nuove diagnosi (247 in provincia di Macerata, 272 in provincia di Ancona, 104 in provincia di Pesaro-Urbino, 102 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 0 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (114 casi rilevati), contatti in setting domestico (186 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (262 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (15 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (23 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (18 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 0 rientri dall’estero. Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

