SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A causa della positività al Covid riscontrata in un dipendente comunale preposto al servizio di mensa, il sindaco Pasqualino Piunti ha disposto con ordinanza la sospensione in via cautelare dal 16 al 20 novembre del servizio di refezione scolastica nei plessi di via Togliatti (Isc Centro) e via Puglia (Isc Nord).

