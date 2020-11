SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Oggi, 13 novembre, la signora Maria Cappelletti compie 100 anni e ha ricevuto telefonicamente la tradizionale telefonata di auguri da parte del sindaco Pasqualino Piunti a nome di tutta la comunità sambenedettese.

Maria nasce a Corropoli da famiglia di contadini, si dedica al lavoro casalingo e dei campi, si sposa nel 1949 con Romualdo e nel settembre 1951 lascia l’Italia per il lontano Canada per raggiungere il marito emigrato per lavorare nelle miniere di oro di quel Paese.

Oltreoceano nasce l’unica figlia, Luciana. Nel 1963 la famiglia rientra in Italia stabilendosi a Porto d’Ascoli. Con la malattia del marito, Maria decide di andare a lavorare in azienda per aiutare la famiglia: fa l’operaia ortofrutticola nell’azienda Bollettini per sette anni.

Vedova dal 1996, vive con la figlia Luciana, il genero Giuseppe e i nipoti Riccardo e Simona che la aiutano e la accudiscono con tanto amore.

