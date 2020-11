SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si giocherà mercoledì 2 dicembre alle ore 15 il recupero della gara Arezzo – Sambenedettese valevole per la 9 giornata di campionato di Serie C. L’incontro si sarebbe dovuto disputare mercoledì 11 novembre ma è stato rinviato per la positività al Covid-19 di numerosi calciatori aretini.

