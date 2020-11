A breve inizieranno le attività della XV edizione, a cui l’Isc sud prenderà parte come di consueto, seguitando a cooperare con lo staff della BCC per la crescita umana e culturale dei ragazzi della scuola

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua la collaborazione tra l’Isc Sud e la Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone e del Fermano, nella promozione della cultura cooperativa e nella sensibilizzazione dei più giovani alle tematiche di convivenza civile.

Gli alunni delle classi 3F e 2B della scuola secondaria di primo grado, infatti, hanno da poco concluso le attività della XIV edizione del progetto Crescere nella cooperazione, promosso proprio dalla BCC Marche, e al quale la scuola partecipa ormai da tre anni. Il tutto si è concretizzato nella creazione di una Associazione Cooperativa Scolastica, in cui i ragazzi hanno sperimentato la vita da soci, con l’assegnazione di incarichi, compiti e lo svolgimento di un’attività d’impresa.

Lo scorso giovedì, quindi, una piccola rappresentanza degli studenti delle due classi, accompagnati dalla Dirigente Scolastica e dall’ottima professoressa Barbara Vecellio Segate, che ha curato con la nota professionalità l’intera iniziativa, ha ritirato presso la sede della BCC di Porto d’Ascoli l’assegno – premio per l’impegno e gli ottimi risultati conseguiti nella passata edizione, tenutasi nell’anno scolastico 2019/2020. Una parte della somma ricevuta verrà donata alla scuola e un’altra a un’associazione caritativa del territorio.

Purtroppo la pandemia e la conseguente Didattica a distanza, attuata la scorsa primavera, non hanno permesso di svolgere tutte le attività in presenza previste, come l’organizzazione del consueto mercatino o le uscite didattiche, ma la rimodulazione della proposta progettuale e l’utilizzo delle nuove tecnologie hanno comunque portato alla realizzazione di un prodotto culturale di qualità, sotto forma di testo collettivo, in gemellaggio con una scuola media di Recanati e una di Cartoceto.

Gli alunni hanno portato avanti una profonda riflessione sulla responsabilità civile e collettiva in tempi tanto difficili, riflettendo sulla consapevolezza del loro ruolo nella società e sull’importanza del rispetto delle regole della convivenza comune.

A breve inizieranno le attività della XV edizione, a cui l’Isc sud prenderà parte come di consueto, seguitando a cooperare con lo staff della BCC per la crescita umana e culturale dei ragazzi della scuola.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.