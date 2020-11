MONTEGRANARO – Controlli delle Forze dell’Ordine nel Fermano, in questi giorni.

A Montegranaro i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato un 48enne di origine foggiana ma residente nel Fermano.

Dall’Arma fermana dichiarano in una nota stampa diffusa il 12 novembre: “L’uomo non aveva rispettato più volte la misura della sorveglianza speciale non presentandosi in caserma come previsto dal provvedimento, senza una giustificazione valida. Inevitabile il deferimento”.

