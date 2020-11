FERMO – Nei guai un 35enne originario della Riviera ma residente nel Fermano.

Dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo raccontano in una nota stampa diffusa il 12 novembre: “L’uomo, un sambenedettese ma residente in provincia di Fermo, non si è fermato all’Alt dei militari ed è stato bloccato successivamente dopo un breve inseguimento in auto”.

Dall’Arma fermana raggiungono: “Ai militari è apparso in stato di alterazione psico-fisica probabilmente dovuta all’uso di qualche sostanza ma il 35enne si è rifiutato di sottoporsi al Drug Test e dagli accertamenti dei carabinieri è saltato fuori che aveva la patente revocata. Inevitabile la denuncia nei suoi confronti”.

