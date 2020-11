SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Esce anche quest’anno il bando di concorso per la Borsa di studio Omnibus, arrivata alla sesta edizione, per Figli di Lavoratori Marittimi e di Vittime del Mare.

Sono invitati a partecipare tutti gli alunni delle Scuole Primarie Statali dei Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Martinsicuro e Alba Adriatica. La assegnazione della Borsa di Studio, che ha il patrocinio di Unric-ONU Italia, è ormai una tradizione: il testimone del vincitore è passato finora ad alunni di diversi dei Comuni della costa dell’ascolano e del teramano, avvicendando figli di Lavoratori Marittimi.

La edizione passata è stata vinta da Enrica De Martino, figlia di un Caporal Maggiore della Capitaneria di Porto di San Benedetto. Chiediamo a Raffaella Milandri, presidente della associazione Omnibus Omnes recentemente riconfermata in carica per cinque anni, come proseguono i lavori per questo Bando, che si affianca a quello per Scuole Primarie e Secondarie sugli Obiettivi Sostenibili Onu che coinvolge anche il comune di Acquaviva Picena, e a quello per le Scuole Superiori che invece tocca tutti gli Istituti di Ascoli Piceno, Teramo, Fermo e relative province.

Afferma la Milandri: “Quest’anno abbiamo le difficoltà enormi del coronavirus, per cui il rapporto con le scuole e i docenti è limitato a comunicazioni via email e telefoniche. Nonostante ciò, ci aspettiamo una buona partecipazione, sia per la Borsa di Studio, che per il Concorso di Scrittura. Sia Miur provinciale che Urp dei vari comuni stanno protocollando le nostre iniziative perché abbiano diffusione presso tutte le Scuole”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.