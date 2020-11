GROTTAMMARE – Non solo virtuali i nuovi spazi per il gioco e la socializzazione di bambini e ragazzi.

Accanto all’attivazione di iniziative ricreative on line, l’Amministrazione ha avviato un complesso iter autorizzatorio per il riconoscimento dell’idoneità dei locali dell’ex ufficio Anagrafe di Zona Ascolani a Grottammareall’accoglimento dei più piccoli.

La necessità di reperire nuovi locali è legata all’attivazione di un progetto di laboratori denominato “Ludolab”, curato dalle operatrici dei centri ricreativi comunali.

Causa epidemia da Covid-19, infatti, per l’annualità 2020/2021, bambini e adolescenti non possono più beneficiare dei servizi offerti dagli Spazi bambini/e e famiglie” e dai “C.A.G” “ Stile Libero” e “L’Isola che c’è”, anche perché i locali ad essi destinati sono nella disponibilità dell’Ic Leopardi, che ha dovuto incrementare le superfici della didattica per assicurare il mantenimento della distanza interpersonale degli alunni.

Per mantenere i contatti con la giovane utenza, la conseguenza più immediata, dopo un periodo di sospensione, è stato il ricorso agli strumenti Social.

Nell’attesa di ottenere le autorizzazioni necessarie a svolgere i laboratori in presenza, infatti, il progetto “LudoLab” è partito con una serie di attività on-line, realizzate con appuntamenti sia in diretta che registrati, utilizzando i canali social ufficiali dei Centri su Instagram, FacebooK e Skype.

I Centri Ricreativi Comunali sono luoghi destinati a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni e ad adolescenti dai 12 ai 17 anni. Offrono, in base alle fasce di età, servizi gratuiti di varia natura come laboratori, attività di intrattenimento e di gioco, feste a tema. A causa dell’emergenza sanitaria sono attualmente chiusi alla frequentazione in presenza, ma garantiscono ugualmente servizi on line, con suggerimenti di attività da poter fare in casa con i genitori, per i più piccoli, o di consigli cinematografici per i più grandi.

I centri sono raggiungibili sulle seguenti piattaforme Social:

FACEBOOK – Centri Ricreativi Grottammare

INSTAGRAM – @centri.ricreativi.grottammare

SKYPE – Centri Ricreativi Grottammare.

