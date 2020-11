GROTTAMMARE – Per colpa del Coronavirus non si svolge oggi, 11 novembre, una festa molto sentita in Riviera e non solo.

Parliamo della Fiera di San Martino a Grottammare, ovviamente.

A quest’ora il centro già brulicava di stand e persone, come da tradizione.

Oggi, purtroppo, come visibile dal nostro filmato, la situazione è ben diversa.

Un San Martino triste, causa emergenza Covid-19.

L’auspicio è che nel 2021 la Fiera possa tornare ed essere ancora più bella e accogliente.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.