Carabinieri in azione

PORTO SAN GIORGIO – Indagini delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

In azione i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, a Porto San Giorgio è stato denunciato un 55enne del Fermano.

Dall’Arma dichiarano in una nota stampa diffusa il 10 novembre: “L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, dopo accertamenti compiuti dai militari è stato identificato come l’autore di un tentato furto ai danni di un’auto parcheggiata avvenuto a fine ottobre scorso. Il malvivente fu disturbato e il colpo non era riuscito”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.