SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire l’esecuzione dei lavori di nuova pavimentazione a San Benedetto delle vie interessate nei mesi scorsi dai lavori di realizzazione della nuova condotta fognaria in zona Marina di Sotto, la viabilità della zona subirà alcune modifiche.

Nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 novembre si effettuerà la scarifica del vecchio asfalto e sarà in vigore il divieto di sosta e di transito nelle vie Lombroso (dall’incrocio con via Voltattorni verso sud) e del Palladio. Lunedì 16 novembre verrà steso il nuovo tappetino con l’istituzione di un senso unico alternato nei tratti dove la circolazione si svolge nelle due direzioni.

Martedì 17 novembre invece sarà rifatto l’asfalto nel tratto di viale dello Sport, carreggiata ovest, compreso tra gli incroci con via Togliatti e via Virgilio. Il traffico diretto a sud sarà deviato su via Togliatti.

