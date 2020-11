RIPATRANSONE – Il Comune di Ripatransone, dopo aver programmato e finanziato i lavori di consolidamento del versante in frana in Via Uno Gera, ha avviato il completamento delle opere di sistemazione della strada e del piazzale antistante all’Istituto Comprensivo del Capoluogo, che comprendono l’asfaltatura dell’intera area.

Tali interventi si contestualizzano nella seconda tranche di un duplice finanziamento per la riqualificazione dello stesso versante. Il primo contributo, di natura regionale per un importo di 480 mila euro, destinato al consolidamento del versante in frana in Via Uno Gera, con i lavori che sono stati completati il 30 settembre 2019 risolvendo un annoso problema di viabilità cittadina.

Il secondo contributo di 80.300 euro è stato ora destinato all’esecuzione di opere complementari e consequenziali sulla stessa Via Uno Gera e sul Piazzale San Filippo Neri, antistante all’Istituto Scolastico Comprensivo del Capoluogo.

Nello stesso intervento sarà inoltre ricompresa la riqualificazione della strada di accesso al Complesso Medievale delle Fonti.

I lavori sono stati affidati alla Impresa Tecnocondotte Srl di Castel di Lama che ha offerto un ribasso del 20% sulle lavorazioni soggette a ribasso pari ad 57.945,93 euro, a cui si aggiungono 1.792,14 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La pianificazione degli interventi ha tenuto conto della momentanea chiusura della didattica in presenza causa Covid, facendo sì che non si arrecassero problematiche alla viabilità del centro.

“Viva soddisfazione è espressa dall’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi, per l’inizio di lavori di estrema importanza e che potranno dare una concreta e definitiva risposta alle esigenze dei fruitori dell’istituzione scolastica ripana” si legge in una nota del Comune.

