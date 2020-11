SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Autostrade per l’Italia spa rende noto che, per lavori di pavimentazione, il casello autostradale di San Benedetto del Tronto rimarrà chiuso nelle notti di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 novembre, dalle 22 alle 6, in entrata in direzione Ancona e in uscita per le provenienze da Pescara.

