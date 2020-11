MONTE URANO – Forze dell’Ordine in azione, nel Fermano, negli ultimi giorni.

Un 31enne originario del Sudamerica ma residente in Sicilia è stato denunciato dai carabinieri del Comando Provinciale di Fermo.

Dall’Arma fermana, in una nota stampa, diffusa il 9 novembre, affermano: “L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, aveva venduto dei cerchi in lega per auto ad un uomo di Sant’Elpidio a Mare ma la merce, dopo il pagamento, non era mai arrivata a destinazione”.

“Dopo gli accertamenti dei militari, il 31enne è stato rintracciato e denunciato per truffa” concludono dal Comando.

