Rivedi la puntatta del 9 novembre. Ospite in studio il tifoso Alessio Collini, intervista telefonica in diretta al mister della Samb

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb-Perugia 0-0 e tante discussioni tra i tifosi rossoblu per la classica domanda: bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

Di questo e non solo si è discusso durante la 6^ puntata stagionale di Scienziati nel Pallone, l’approfondimento settimanale di Riviera Oggi sulla Samb e sullo sport. In studio il supertifoso Alessio Collini e durante la trasmissione è intervenuto al telefono in diretta l’allenatore della Samb Mauro Zironelli.

In studio Walter Del Gatto, Giuseppe Buscemi, Nazzareno Perotti, il contributo video “tifoso” di Valerio Fagioli della Fanpage “Spazio Samb”.

