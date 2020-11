Tra gli ospiti anche il supertifoso Alessio Collini. Collegamento telefonico con l’allenatore della Samb dopo il pari contro il Perugia. Invia le tue domande via whatsapp o commentando questo articolo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb-Perugia 0-0 e tante discussioni tra i tifosi rossoblu per la classica domanda: bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

Di questo e non solo si discuterà durante la puntata odierna di Scienziati nel Pallone, l’approfondimento settimanale di Riviera Oggi sulla Samb e sullo sport. In studio il supertifoso Alessio Collini e durante la trasmissione intervisteremo in diretta l’allenatore della Samb Mauro Zironelli.

I tifosi da casa possono anche inviare le proprie domande scrivendo al numero Whatsapp 3289519554 o commentando questo articolo.

Durante la trasmissione spazio anche agli approfondimenti tecnici con la lavagna di Walter Del Gatto, la cartolina di Giuseppe Buscemi, il focus sul prossimo avversario (probabilmente la Vis Pesaro domenica prossima perché la trasferta di Arezzo dovrebbe essere annullata) di Antonio Di Salvatore, le riflessioni sull’attuale campionato con il direttore Nazzareno Perotti, il contributo video “tifoso” di Valerio Fagioli della Fanpage “Spazio Samb”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.