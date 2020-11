SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Federico Melchiorri, l’ex di turno e autore del gol del pari del Perugia, parla dopo la partita.

“Ottima partita secondo me, giocata ad alti livelli: c’è stata un’ottima reazione dopo il gol preso. Un pareggio su questo campo non è facile ed è un buon punto. Il Padova? Non hanno nulla in più di noi, noi abbiamo iniziato un po’ ad handicap ma ora siamo più in fiducia e li affronteremo senza timore. Con questo 3-5-2 mi trovo molto bene perché rusciamo a giocare in maniera congeniale per me e per i compagni, sia incontro che in profondità. Il gol lo dedico a mia figlia appena nata, Costanza”.

