SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Antonio Bacio Terracino parla alla fine della gara fra Samb e Perugia, finita 1-1. “Chi entra a partita in corrso come me oggi, deve aiutare la squadra nel momento di difficoltà. Questa è stata una partita difficile contro squadra forte, di categoria superiore” sottolinea il centrocampista napoletano. “Abbiamo provato a vincere ma è arrivato in ogni caso un pari importante contro una squadra forte. Su Zironelli: “Piano piano stiamo assimilando i metodi di gioco del nuovo mister, dobbiamo lavorare e migliorare giorno per giorno. La traversa di Angiulli? Magari alla prossima la fortuna girerà dalla parte nostra”.

