SAN BENEDETTO DEL TRONTO- “Mi è piaciuta la prima mezz’ora della Samb, buono l’atteggiamento e la fase difensiva: non facile contro quello che reputo l’attacco migliore della categoria. Peccato per alcuni episodi come la traversa di Angiulli perché poteva arrivare il secondo gol” con queste parole esordisce Mauro Zironelli commentando l’1-1 fra Samb e Perugia al Riviera.

“Conosco poco i giocatori a livello fisico e in questo momento metto in campo quelli che vedo meglio in allenamento. Sono contento del lavoro: c’è da migliorare ma siamo sulla strada giusta. Botta? Ottimo sul piano dell’agonismo, ha fatto una prestazione sontuosa. La difesa? Per me hanno fatto grande partita contro giocatori come Melchiorri che è forse l’attaccante più bravo della Serie C”.

