SAMB-PERUGIA | 9^ giornata SEIRE C GIRONE B| Stadio Riviera Delle Palme H 17:30

FOTO LIVE EMANUELA CHIAPPANI

Formazioni:

Samb (3-5-2): Nobile; Enrici, D’Ambrosio, Di Pasquale; Scrugli (45′ st Biondi), Shaka Mawuli, Angiulli, D’Angelo (16′ st Terracino), Liporace (26′ st Malotti); Botta, Lescano (16′ st Nocciolini). A disp.: Laborda, Biondi, Rocchi, Serafino, Malotti, Masini, Nocciolini, Occhiato, Bacio Terracino, Goicoechea, Lavilla, De Ciancio. Allenatore: Mauro Zironelli

Perugia (3-5-2): Fulignati; Rosi, Monaco, Sgarbi, Cancellotti, Sounas (28′ st Falzerano), Dragomir, Moscati (45′ st Vanbaleghem), Favalli; Melchiorri, Murano (19′ st Bianchimano). A disp.: Bocci, Baiocco, Angella, Burrai Konate, Lunghi, Vanbaleghem, Falzerano, Tozzuolo, Bianchimano. Allenatore: Fabio Caserta

Arbitro: Vigile di Cosenza (Zampese/Torresan). Quarto uomo: Turrini

Note: lo stadio torna vuoto, senza pubblico viste le nuove disposizioni anti-Covid del Governo

Marcatori: 20′ pt rig.Botta (S), 39′ pt Melchiorri (P)

Ammoniti: Enrici (S), D’Amborsio (S), Terracino (S), Sgarbi (P)

Espulsi:

Angoli:

DIRETTA

PRIMO TEMPO

3′ Moscati batte una punizione dai 30 metri, palla in emzzo a spiovere che però finisce sul fondo. Rimessa per Nobile.

7′ Lescano lanciato verso Fulignati da un lancio di Scrugli ma viene fermato per fuorigioco.

14′ Melchiorri resiste a Di Pasquale e entra in area prima di scoccare un destro che Nobile riesce a parare. occasione Perugia!

15′ Shaka prova la percussione poi arriva al tiro col destro che Fulignati blocca senza problemi.

20′ Rigore per la Samb per un fallo su Shaka in area, trattenuto con le cattive su un cross dalla sinistra di Liporace.

21′ Botta sul pallone, Fulignati spiazzato, e rossoblu in vantaggio! 1-0

27′ Cross da destra del Perugia, buco della difesa rossoblu e Murano che ha tempo di stoppare ma calcia fuori!

30′ Gran tiro di Angiulli da oltre 30 metri che si stampa sulla traversa! Rossoblu vicini al 2-0!

35′ Giallo a Enrici per un fallo a centrocampo e punizione per il Perugia che scodellerà in mezzo.

36′ Ne esce un angolo con Sounas trovato fuori area che prova il tiro: palla fuori!

39′ Gran cross di Cancellotti in mezzo, sul primo palo c’è Melchiorri che colpisce di testa e insacca in rete. 1 a 1 del Perugia.

45′ + 1 Sounas ci prova da fuori, palla alta. Finisce qui il primo tempo.

SECONDO TEMPO

1′ Non cambiano le formazioni rispetto al primo tempo.

13′ Punizione di Botta e Fulignati risponde in tuffo in angolo.

15′ Ammonito D’Ambrosio nella Samb.

16′ Escono Lescano e D’Angelo entrano Terracino e Nocciolini.

18′ Melchiorri in area, prova il gran tiro: risponde bene Nobile!

19′ Dentro Bianchimano per Murano nel Perugia, un cambio tutto offensivo.

25′ Giallo anche Terracino.

26′ Dentro Malotti per Liporace nella Samb.

28′ Entra Marcello Falzrano per Sounas nel Perugia.

41′ Buono spunto di Nocciolini che mette in mezzo per l’accorrente Shaka ma chiude il Perugia.

45′ Vanbaleghem per Moscati nel Perugia con l’arbitro che dà simultaneamente 3 minuti di recupero.

45′ + 1 Fuori Scrugli per Biondi nella Samb.

45′ + 3 Finisce 1 a 1 fra Samb e Perugia al Riviera. Partita equilibrata e molto più vivace nel primo tempo che nella ripresa. Proprio nella prima frazione si decide tutto: prima il rigore di Botta e poi il pari di testa dell’ex Melchiorri, di mezzo una clamorosa traversa di Angiulli

