AGGIORNAMENTO ORE 18

Sette decessi nelle Marche, tutte le vittime odierne avevano patologie pregresse. Un decesso all’ospedale di San Benedetto, 79enne di Ascoli Piceno. Nel Pesarese è deceduto un ascolano di 81 anni.

Qui la scheda completa Arancio 08112020 ore 18 ok

AGGIORNAMENTO ORE 17

Cresce ancora il numero dei ricoverati nelle Marche, che ha raggiunto le 562 unità, ben 41 più di ieri. Crescono soprattutto i ricoveri in non intensiva (346, +37), mentre aumentano leggermente sia i ricoveri in intensiva (69, +2) che in semi-intensiva (147, +2).

Qui il Pdf Gialla 08112020 ore 12

AGGIORNAMENTO ORE 9

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2946 tamponi: 1605 nel percorso nuove diagnosi e 1341 nel percorso guariti.

I positivi sono 502 nel percorso nuove diagnosi (130 nella provincia di Macerata, 195 nella provincia di Ancona, 42 nella provincia di Pesaro-Urbino, 82 nella provincia di Fermo, 52 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (85 casi rilevati), contatti in setting domestico (115 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (136 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (14 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (11 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (8 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (19 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 3 rientri da altra regione. Per altri 108 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Qui l’articolo di ieri 7 novembre 2020

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.