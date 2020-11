SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla luce della comunicazione della dirigente dell’Isc Nord di sospensione delle lezioni, sentito il dipartimento di prevenzione dell’Asur, nei giorni 7 e 9 novembre nel plesso scolastico “Miscia” di via Ferri per consentire la sanificazione dei locali , il sindaco Pasqualino Piunti ha firmato un’ordinanza per la chiusura del plesso fino alle 24 di lunedì 9 novembre, salva un’eventuale proroga dovuta alla mancata comunicazione da parte dell’Asur della rete dei contatti dei soggetti contagiati.

Così il Comune di San Benedetto del Tronto, il 7 novembre, tramite una nota stampa.

