SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo una nota stampa, giunta in redazione il 7 novembre, dalla Questura di Ascoli Piceno.

Durante i controlli di serali e della notte tra il 6 e 7 novembre la Volante di Polizia ha fermato in largo Danubio un 21enne sambenedettese trovato in possesso di 3 grammi di marijuana e per tale motivo sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura così come un altro uomo 38enne fermato con la sua autovettura in Corso Mazzini e trovato in possesso di circa un grammo di cocaina.

