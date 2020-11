SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tra le misure prese dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus Covid-19, c’è quella del cosiddetto coprifuoco, ovvero il divieto di circolazione dopo le 22, in tutta Italia, se non per comprovate esigenze lavorative o personali.

Nel video la situazione poco dopo le 22 in viale De Gasperi, di fronte al Municipio.

