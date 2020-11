SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nelle giornate di domani 7 novembre e domenica 8 novembre saranno eseguiti interventi di straordinaria manutenzione sull’impianto semaforico che regola a Porto d’Ascoli l’incrocio tra la Statale e la Salaria (vie Torino, Turati, Sauro, Piave) che dunque non sarà attivo. Si presti la massima attenzione.

Lunedì 9 novembre saranno asfaltate le vie Dari, Colombo, e piazza Sciocchetti nell’ambito degli interventi previsti dal piano asfalti. I divieti di sosta e transito scatteranno alle 7 per via Dari e alle 13 per via Colombo, vicolo Dari e piazza Sciocchetti.

