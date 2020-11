Il sindaco di Cupra Alessio Piersimoni: “Realizzeremo i progetti esecutivi, pronti per accedere ai bandi non appena ne avremo notizia”

CUPRA MARITTIMA – Soddisfatto il sindaco di Cupra Alessio Piersimoni per l’ottenimento, da parte del Ministero dell’Interno, di fondi destinati alla progettazione di opere di riqualificazione urbana: nel dettaglio si tratta di messa in sicurezza e resturo della scalinata monumentale di Piazza della Libertà per 75 mila euro; della messa in sicurezza di un versante di Colle Sant’Andrea, interessato da un evento franoso, per 80 mila euro; e della protezione del litorale con il rafforzamento delle scogliere per 35 mila euro.

“Attraverso i progetti esecutivi che andremo a realizzare – spiega il sindaco – saremo pronti ad intervenire non appena troveremo i fondi a disposizione, partecipando a dei bandi. Magari ci vorranno degli anni, ma è importante farsi trovare pronti nel momento in cui se ne avrà l’occasione. Stiamo, insomma, gettando dei semi per il futuro di Cupra: una buona notizia da dare in un momento per molti versi complicato come quello che stiamo vivendo”.

