Un video per “fare il punto” sulle parole della consigliera regionale del Pd e sull’evoluzione dell’epidemia Covid-19 nelle Marche e nel Piceno. Restano le nostre domande su Fiera Hospital e sugli investimenti per prevenire gli effetti “seconda onda”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Chiudere l’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto e destinarlo alla cura esclusiva dei malati Covid-19, destinando le normali cure ospedaliere tutte al “Mazzoni” di Ascoli.

In questo video facciamo il punto sulle parole della consigliera regionale del Pd Anna Casini, spiegando come certe affermazioni ci sembrino sbagliate sia nella forma che nei modi in cui sono stati esposti. Restano le nostre domande alla ex vicepresidente della giunta Ceriscioli, ovviamente estendibili attualmente agli esponenti della giunta Acquaroli, pur in carica da meno di 20 giorni.

