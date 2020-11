di Elvira Apone

CUPRA MARITTIMA – Fuori dalla bolla Covid-19. European Arthouse Cinema Day è un evento on line che, domenica 8 novembre, attraverso una diretta streaming su Facebook, vedrà molti cinema italiani, tra cui il cinema Margherita di Cupra Marittima, riaprire le loro sale agli amanti del cinema in occasione dello European Arthouse Cinema Day, la Giornata Europea dei Cinema d’Essai, organizzata dalla Cicae (Confederazione Internazionale dei Cinema d’Arte e d’Essai) in collaborazione con Europa Cinemas e con il supporto del programma Media di Europa Creativa, promossa e supportata in Italia da Fice e Mibact. In questa occasione, le sale cinematografiche partecipanti si racconteranno, presentando il loro lavoro e alcuni cortometraggi italiani ed europei.

L’evento, dal titolo “Nuvole in viaggio, tra cinema e cinematografi”, inizierà alle 9.30 con una breve introduzione di Katriina Miola, rappresentante Cicae, e proseguirà fino alla sera; la diretta dal cinema Margherita, visibile in contemporanea sulla pagina Facebook Cinema Margherita Cupra Marittima e su tutte le pagine delle sale cinematografiche aderenti, è prevista alle 19,30 dove, dopo una piccola presentazione della sala, parlerà il regista marchigiano Nicola Sorcinelli (Nastro d’Argento 2017), che presenterà il suo ultimo cortometraggio ‘L’ape regina’, premio Premier Film nel 2019 alla Festa del Cinema di Roma.

Un segnale di presenza e di resistenza delle sale cinematografiche italiane partecipanti che, tra l’altro, sono anche tra le promotrici della Lettera Aperta a sostegno dei Cinema Indipendenti (LASCI), che ad oggi conta più di seimila firmatari. È ancora possibile firmare sul sito lasci.cloud/firma

Ecco, ad oggi, le sale aderenti in tutta Italia:

Ed ecco il testo della Lettera Aperta:

Noi ci siamo.

Con tutte le incertezze che questa pandemia ci ha caricato sulle spalle, ci siamo stati, abbiamo messo il nostro pubblico al sicuro e abbiamo continuato a fare quello che sappiamo fare meglio: lenire il dolore e le preoccupazioni di chi veniva a ricaricare le pile della propria anima.

Noi ci saremo.

La pandemia finirà, non il cinema. E noi saremo lì, alla fine di quella strada, pronti ad accogliere ogni cambiamento che questo vento porta con sé, pronti a scoprire ogni forma nascosta che le nuvole ci raccontano, come sempre facciamo, abbiamo fatto e faremo.

Noi ci siamo.

Segnaliamo, inoltre:

pagina Facebook: Il cinema è di chi lo guarda facebook.com/ilcinemadichiguarda

evento Facebook: https://fb.me/e/1Gz3XeUM0

e-mail di riferimento: ilcinemaedichiloguarda@gmail.com

