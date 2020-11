Gentilissima Redazione Riviera Oggi,

desidero rendere noto un evento a mio parere anormale, dal sapore di truffa, quasi assurdo visto che si tratta di igiene e di un diritto del cittadino quello di avere la propria città e abitazione libera da ratti, topi , pantegane.

Vi racconto la mia storia: resi noto con mail all’Urp del Comune di San Benedetto la presenza di topi nel mio quartiere e soprattutto, purtroppo, nella mia abitazione

Non ricevendo risposta mi sono recata personalmente presso lo stesso ufficio per sollevare il problema ed ottenere ascolto esauriente sia per la mancanza di riscontri alle mail, sia per la totale assenza di trappole con esche, sia per l’inesistente vigilanza da parte dell’ufficio di igiene.

La dipendente comunale ha preso nota su un foglio dicendo che avrebbero provveduto.

Dopo una settimana circa, senza preavviso, mi ha telefonato un signore per dirmi che era nei pressi della mia abitazione per il sopralluogo servizio derattizzazione ma non essendo in casa, ho memorizzato il suo numero di cellulare raccomandandomi di chiamarlo appena avessi avuto il modo di riceverlo.

Così ieri 4 novembre l’ho chiamato e con gentilezza e premura mi ha fissato appuntamento subito dopo pranzo. Mi sono complimentata per la celerità del servizio e soprattutto sollevata per il fatto che a breve avrei risolto il problema.

Appena arrivato gli ho raccontato come nel frattempo ho cercato di risolverlo con esche comprate in un consorzio e gli ho chiesto dei quesiti che esaurientemente mi sono stati risposti.

“La soluzione è questa signora: deve piazzare delle trappole con delle esche nel giardino, controllare periodicamente che vengano prelevate e riposizionarle. Le trappole costano 10 euro cadauna, almeno qui ce ne vogliono 5, il sopralluogo mensile per ricaricarle costa 35 euro“.

A quel punto la domanda mi è sorta spontanea: scusi, ma se io ho fatto richiesta al Comune che deve provvedere all’igiene e al controllo delle colonie eliminandole o allontanando i ratti, perché io devo pagare questo servizio? Inoltre, il problema va risolto a monte: fogne pulite, trappole lunghe le vie.

La risposta è stata: “Mica il comune può mettere le trappole dappertutto, le posiziona solo in centro, dove c’è gente, passeggio“.

Insomma, che dire: se abiti in centro hai il diritto di trappole ed esche lungo le vie altrimenti devi pagarti da solo il servizio. Sta di fatto che la zona in cui vivo è ampiamente abitata da ratti di dimensioni notevoli e il Comune se ne lava le mani.

Sono varie le malattie trasmesse da questo tipo di roditore e, sinceramente, visto i tempi che corrono, il servizio ottenuto è davvero inadatto.

Riporto alcune malattie trasmesse dai topi e chiedo al Comune di San Benedetto di provvedere immediatamente. Grazie