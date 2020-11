Coprifuoco, autocertificazione, scuola, concorsi pubblici. Tutto quello che c’è da sapere sulle limitazioni del decreto in un nuovo articolo della rubrica Diritti al Punto curata per Riviera Oggi dall’avvocato Andrea Broglia

NUOVO DPCM : COSA E’ VIETATO IN FASCIA GIALLA

Quando entra in vigore e quando scade il nuovo Dpcm?

Il Dpcm entrerà in vigore da venerdi 6 novembre e scadrà il 3 dicembre.

Quali sono le regioni gialle?

Le regioni gialle sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna, Umbria, Friuli Venezia-Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano

Quando entra in vigore il cosiddetto “coprifuoco”?

La fascia gialla nazionale prevede la limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5 del mattino successivo salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Quando fare l’autocertificazione?

Con il nuovo Dpcm torna l’autocertificazione per gli spostamenti in Italia: in tutto il paese scatterà il coprifuoco alle 22 e, dunque, la necessità di giustificare i propri spostamenti sarà necessaria anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle, dopo quell’ora.

Il modulo, è disponibile sul sito del Viminale.

Si potranno visitare musei e mostre?

No.

Sono aperte piscine, palestre, teatri e cinema?

No.

Quali sono i provvedimenti per la scuola?

Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori.

Per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);

Quali gli orari dei centri commerciali?

Si prevede la chiusura nelle giornate festive e prefestive di medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, dei punti vendita di generi alimentari, delle tabaccherie e delle edicole.

Quali i limiti del trasporto pubblico?

Il Dpcm per i trasporti pubblici prevede un tasso di affollamento massimo del 50 per cento.

A che ora frequentare bar e ristoranti?

Bar e ristoranti dovranno chiudere alle 18, ma avranno la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni

Si faranno i concorsi pubblici e privati?

Viene decretata la sospensione dello svolgimento dei concorsi, tranne quelli che si svolgono per via telematica e su base curriculare.

Si potranno usare le slot machine?

Vengono chiusi i “corner scommesse e giochi” nei bar e nelle tabaccherie.

