SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il buon pareggio di domenica pomeriggio in quel di Bolzano, la Sambenedettese nella giornata di martedì ha ripreso gli allenamenti in vista del big match in programma nel weekend al Riviera delle Palme contro il Perugia.

Al Samba Village di Stella di Monsampolo i rossoblu, agli ordini di mister Zironelli, hanno svolto una seduta volta al recupero delle energie.

Il programma ha previsto: messa in azione, riscaldamento tecnico, lavoro fisico con il preparatore Fugalli e partita finale. Da registrare il ritorno in gruppo di Cristini e Bacio Terracino, mentre invece sono da valutare le condizioni di Maxi Lopez che nel match contro il Sudtirol ha riportato un problema muscolare alla gamba destra.

Nella giornata di oggi, mercoledì è prevista una doppia seduta.

Nel frattempo sono state comunicate le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro.

Per Samb e Perugia da segnalare soltanto le ammonizioni comminate a D’Angelo, Eklu ed Enrici (tutti giunti alla seconda infrazione) così come a Mihai e Salvatore per i grifoni (seconda infrazione anche per loro) , mentre per Ruben Botta, anch’egli tra i sanzionati dal’arbitro Pascarella, si tratta del primo cartellino giallo.

