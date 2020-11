Tutti i corsi attivati dall’Istituzione per l’anno accademico in corso vengono svolti nel pieno e puntuale rispetto delle misure vigenti per la prevenzione e il contrasto nei confronti della diffusione del virus covid-19.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Antonio Vivaldi”, vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Marche 41 del 2 novembre 2020, ha disposto che le lezioni dei corsi musicali che si svolgono in gruppo – Propedeutica musicale e Solfeggio – si terranno in presenza esclusivamente in forma individuale, tra docente e discente.

Tutti i corsi attivati dall’Istituzione per l’anno accademico in corso vengono svolti nel pieno e puntuale rispetto delle misure vigenti per la prevenzione e il contrasto nei confronti della diffusione del virus covid-19.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.