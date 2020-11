La lista civica regionale vede la confluenza di ex esponenti del Partito Democratico e dei Verdi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 2021 è ormai dietro l’angolo e iniziano le manovre politiche in vista del voto amministrativo sambenedettese. La lista RinasciMarche, che alle scorse elezioni regionali ha visto eletto il consigliere regionale Luca Santarelli, presenterà nella mattinata di giovedì 5 novembre una “proposta politico programmatica e la propria proposta di candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative.

Parteciperanno il consigliere regionale Luca Santarelli e i responsabili regionali delle liste civiche Massimiliano Bianchini e dei Verdi Gianluca Carrabs. Interverranno i responsabili locali Edward Rino Alfonsi e Pietro Colonnella (ex Pd) e Paolo Canducci, ex assessore con la giunta Gaspari (Verdi). Sarà presente anche Roberto Bovara, ex consigliere comunale del Pd.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.