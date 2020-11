ALBA ADRIATICA – “Stasera, intorno alle 18.30, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta in via Po ad Alba Adriatica, per l’incendio di autovetture ricoverate sotta una tettoia annessa ad un’abitazione”.

Così in una nota stampa, diffusa il 2 novembre, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo: “L’incendio ha interessato una Dacia Sandero Stepway e si è velocemente propagato ad una Citroen Xsara Picasso. Le auto erano parcheggiate sotto una tettoia con struttura metallica e copertura in pannelli sandwich, utilizzata anche per ricoverare tre bombole di Gpl, alcune biciclette ed attrezzature varie”.

Dal Comando proseguono: “Visto il vasto volume dell’incendio, la centrale operativa 115 di Teramo ha inviato sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi e un’autobotte del Comando di Teramo. I vigili del fuoco hanno spento rapidamente le fiamme che hanno distrutto le due auto, la tettoia ed attaccato le pareti dei due fabbricati di civile abitazione posti nelle vicinanze della tettoia”.

“I fabbricati hanno subito l’incendio di un portoncino e l’annerimento delle preti esterne. Appena terminato di spegnere l’incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto a raffreddare con acqua frazionata le bombole di Gpl surriscaldate dal calore prodotto dall’incendio e a chiudere la valvola di una di esse da cui fuoriuscita del gas – concludono dal Comando teramano – Sul posto sono intervenue alcune pattuglie dei Carabinieri di Alba Adriatica per gli adempimenti di competenza”.

