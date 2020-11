L’evento che si è tenuto senza pubblico in osservanza dei protocolli federali e comunque trasmesso in streaming è stato preceduto da sette interessanti incontri AOB. Nel primo match, l’elite Elia Gironelli della Nike Fermo, 64 kg ha saputo contenere il temuto avversario Elia Rossi, della Ascoli Boxe 1898 che vantava maggiore esperienza e il doppio dei suoi match disputati, pareggiando l’incontro. Francesco Cacciapuoti, elite di 81 kg della Pugilistica Fabrianese Liberti ha vinto su Christian Camaioni dell’Accademia Pugilistica 1923 per sospensione cautelare alla seconda ripresa.

Enrico Mea, elite II 66 kg dell’Audax Boxe Metauro ha vinto ai punti su Paolo Giachini dell’Ascoli Boxe 1898 in un match equilibrato. Antonio Gramaccini youth 60 kg, giovane pugile in ascesa, si è imposto su Marco De Pascalis dell’Audax boxe Club Metauro in un match intenso e bilanciato. Pareggio tra gli Junior 75 kg Lorenzo Tulli della San Giorgio Boxe e Marcello Di Gennaro della Accademia Pugilistica 1923. Match molto combattuto dove entrambi gli atleti si sono distinti per la loro impostazione e crescita.