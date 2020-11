Il presidente è intervenuto al telefono: “Mandare via Montero è stata anche scelta difficile a tratti ma serviva un mister diverso per le caratteristiche della rosa. Rapisarda e Gemignani? Via per motivi diversi l’uno dall’altro ma date tempo ai nuovi terzini di ambientarsi”. Ospite in studio l’ex rossoblu Max Fanesi che ci parla del caso giudiziario del fratello a quasi 3 anni dai fatti di Vicenza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un punto per ripartire, quello conquistato dalla Samb nel difficile campo del Sudtirol, dopo una settimana che ha visto l’avvicendamento in panchina tra Montero e Zironelli, questo il tema pricipale della quinta puntata di Scienziati nel Pallone andata in onda nel pomeriggio del 2 novembre.

Nostro opite in studio Massimiliano Fanesi, ex rossoblu e dirigente sportivo che ha parlato anche del caso giudiziari riguardante suo fratello Luca. Durante la puntata abbiamo anche contattato telefonicamente il presidente della Samb Domenico Serafino che ha parlato dell’esonero di Montero, della scelta di Zironelli e risposto anche su alcune domande e curiosità poste dai tifosi.

In studio per questa puntata, condotta da Pier Paolo Flammini, come sempre il direttore Nazzareno Perotti, il giornalista Giuseppe Buscemi, l’esperto tattico Walter Del Gatto e la sua lavagna. Approfondimento sul Perugia di Antonio Di Salvatore. Contributo video anche di Valerio Fagioli della Fanpage “Spazio Samb”.

