SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Parte in questi giorni il progetto della Omnibus che già da anni coinvolge tanti giovani con la partnership della Unric-Onu Italia. Scuole elementari, medie e superiori delle province di Ascoli Piceno, Teramo e Fermo attraverseranno ancora una volta il fil rouge con le passate edizioni: Obiettivi Sostenibili Onu, l’Agenda 2030 che è stata sottoscritta nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu e che indica il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

Il Bando di concorso Omnibus si basa sulla attività di scrittura e quest’anno gli studenti saranno chiamati a ragionare sull’Obiettivo3, “Salute e Benessere” con particolare attenzione alle norme Covid. Sono invitati a esprimere con temi, poesie e componimenti i loro pensieri sulla esperienza del coronavirus, raccontando la loro esperienza e, perché no, dando consigli al mondo degli adulti. Un modo per giovani e giovanissimi di esprimersi e essere protagonisti in questo periodo che ne vede sconvolte vite e abitudini.

Dice la Presidente Omnibus, Raffaella Milandri: “Importantissimo che i giovani conoscano l’Agenda 2030 e gli Obiettivi Sostenibili: distribuiremo a tutte le scuole, in via telematica, materiale informativo. Tutti sono invitati a portare il proprio contributo: sviluppo sostenibile vuol dire non solo ambiente, ma anche economia e società, un traguardo comune verso il benessere, Quanto al concorso, non vediamo l’ora di poter dare ascolto ai pensieri dei giovani e di poterli leggere. Il bando terminerà nel mese di maggio 2021”.

I Bandi Omnibus precedenti avevano come tema gli Obiettivi 13 e 14, sul mare e sull’ambiente, e quello di questa edizione è invece l’Obiettivo 3, Salute e Benessere. Anche Acquaviva Comics confluisce per quest’anno nel concorso Onu, in quanto le attività di laboratorio durante le quali vengono creati disegni, dipinti e fumetti sono bloccate a causa del coronavirus. Oltre agli importanti Obiettivi Sostenibili Onu, infatti, la priorità è dare voce agli studenti con una attività che sia facilmente attuabile anche con la didattica a distanza e con le norme Covid. I bandi sono reperibili presso le Segreterie delle Scuole o scrivendo a info@omnibusomnes.org

