MONTEPRANDONE – Sono partiti questa mattina, 2 novembre, i lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in via Circonvallazione sud, una delle arterie cittadine maggiormente trafficate a Centobuchi. Nei prossimi giorni inizieranno anche i lavori di sistemazione della viabilità di via Cavaceppo a Monteprandone. L’investimento complessivo per i due interventi è di 21.472 euro.

“Prosegue l’azione dell’Amministrazione comunale volta a mettere in sicurezza la rete viabile cittadina – spiega l’assessore alla viabilità Fernando Gabrielli – L’intervento in via Circonvallazione sud a Centobuchi ha lo scopo di realizzare altri due attraversamenti pedonali rialzati, oltre quello già esistente, per garantire, attraverso la drastica riduzione della velocità, maggiori condizioni di sicurezza per i pedoni e per il traffico veicolare. Mentre su via Cavaceppo si procederà con un intervento di ripristino della viabilità su una strada fortemente compromessa dagli agenti atmosferici”.

