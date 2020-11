SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il team del Museo del Mare in queste settimane ha ripensato le sue attività in coerenza con la normativa vigente in materia di contagi e propone un programma accuratamente pensato per poter trascorrere in sicurezza qualche ora in compagnia del patrimonio cittadino, allietando piccoli e grandi con curiosità, laboratori e approfondimenti.

Si partirà sabato 7 novembre alle ore 17 con la visita guidata all’intero Polo Museale (euro 8,00; max 10 persone) e si proseguirà domenica 8 novembre ore 11, 16 e 17.30 con l’attività “Le cose schifose” dedicata ai più piccoli, un viaggio alla scoperta delle specie marine più singolari del nostro Museo Ittico, amici incompresi fondamentali per l’ecosistema in cui abitano (euro 6, massimo 7 bambini a turno).

Prenotazione obbligatoria al numero 3534109069. Si proseguirà per tutto il mese con attività per famiglie e tour guidati anche all’aria aperta, per saperne di più seguite la pagina Facebook Museo del Mare e il sito www.museodelmaresbt.it .

