Nella giornata odierna, lunedì 2 novembre, il sindaco Lucciarini comunicherà le decisioni in merito alla ripresa delle lezioni scolastiche

RIPATRANSONE – Sono 31 i positivi accertati dalla campagna di tamponi rapidi ai quali si sono sottoposti alunni e personale dell’Istituto Comprensivo di Ripatransone.

Il sindaco Alessandro Lucciarini comunica che “seguiranno aggiornamenti a partire dal pomeriggio di domani lunedì 2 novembre sulle decisioni che verranno prese in merito alla ripresa delle lezioni in virtù di valutazioni che sono in corso di adozione fin da oggi e proseguiranno nelle prossime ore”.

Il sindaco ha inoltre ringraziato il personale che ha prestato servizio durante lo svolgimento delle rilevazioni, in particolare: il dottor Guido Mastrosani, la dottoressa Federica Del Prete, la dottoressa Monica Vincenzetti, la dottoressa Catia Caucci, Dalila Cicchi, Luca Iaconi, la Croce Azzurra di Ripatransone e Cossignano e in particolare il presidente Fabio Pizi, Maria Antonietta Pignotti, Erica Vecchiarelli, Luigi Menna, la Protezione Civile di Ripatransone a partire dalla coordinatrice Stefania Bruni e i volontati Ildiko Papp, Vincenzo Pulcini, Abdulla Farlad, Antonella Illuminati, Mirco Di Giovanni, Fabrizio Flego. E infine, per l’allestimento, i volontari Luigi Petrelli, Francesco Mori, Stefano Centanni, Lg Edilizia.

